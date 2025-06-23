Kahta Belediye Başkanı Hallaç'ın performansı değerlendiriliyor

"Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç’ı başarılı buluyor musunuz?"

Kullanıcılara yöneltilen ankette “Evet”, “Hayır” ve “Değerlendirmek için erken” olmak üzere üç seçenek sunuluyor. Perre Haber Ajansı yetkilileri, kamuoyunun görüşlerini yansıtacak anketlerin iki gün süreyle açık kalacağını belirtti.

Diğer belediyeler sırada

Anketlerin, Adıyaman genelindeki ilçe, belde ve merkez belediye başkanlarını kapsayacak şekilde sürdürüleceği öğrenildi. Serinin devamında, farklı bölgelerde görev yapan başkanların performansları da vatandaşlara sorulacak.

Perre Haber Ajansı tarafından yapılan açıklamada, anketlerin sadece kamuoyu eğilimlerini ölçmeye yönelik olduğu, herhangi bir siyasi yönlendirme veya değerlendirme içermediği vurgulandı. Açıklamada, "Kamuoyunun sesine kulak vermek ve demokratik katılımı teşvik etmek amacıyla anketlerimizi sürdüreceğiz. Tüm vatandaşlarımızı @perreajans hesabımızı takip ederek görüş bildirmeye davet ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak : PHA