ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, Ankara’da bir otelde düzenlenen “Yabancı Dil Olarak Türkçe Sınavlarında Kapsayıcı Uygulamalar Çalıştayı”nda yaptığı açıklamada, yeni sınav sistemine ve yürütülen hazırlıklara ilişkin önemli bilgiler paylaştı.

Yeni Sistem, TOEFL Formatına Yakın

Ersoy, dört beceriyi ölçmeye dayalı yeni İngilizce sınavın detaylarını şu ifadelerle duyurdu:

“Konuşma, okuma, dinleme ve yazma becerilerini ölçmeye yönelik İngilizce sınavımızı 19 Temmuz’da gerçekleştireceğiz. Bilgisayar tabanlı bu sınav, TOEFL benzeri formatta olacak ve uluslararası geçerliliğe sahip bir yapıya kavuşturulacak.”

Söz konusu sınavla birlikte, Türkiye'de bugüne dek yalnızca çoktan seçmeli sorularla yürütülen yabancı dil değerlendirmeleri, ilk kez üretken becerilerin de değerlendirildiği bir yapıya geçecek.

Yabancı Öğrencilere Türkçe Sınavı: e-YDTS Geliyor

ÖSYM Başkanı Ersoy, yabancı öğrencilere yönelik olarak geliştirilen “Yabancı Dil Olarak Türkçe” sınavının da benzer bir yapıyla uygulanacağını belirtti. Eylül ayında hayata geçirilmesi planlanan bilgisayar tabanlı e-YDTS sınavı ile ilgili şunları söyledi:

“Türkiye’de öğrenim görecek uluslararası öğrencilerin Türkçe dil düzeylerini dört beceri üzerinden Avrupa Ortak Başvuru Metni ile uyumlu olarak ölçmeyi ve bu doğrultuda sertifikalar sunmayı amaçlıyoruz. Şimdiye kadar beş pilot uygulama yaptık, yarın altıncı pilot uygulamayı gerçekleştireceğiz.”

Engelli Adaylara Özel Uygulamalar Artıyor

ÖSYM’nin engelli adaylara yönelik çalışmalarına da değinen Ersoy, 2024 yılında 145 bin 223 engelli veya sağlık sorunu olan adaya özel sınav uygulamaları sunulduğunu belirtti. Bu yılki YKS oturumlarında ise TYT’de 12 bin 701, AYT’de 8 bin 429 ve YDT’de 1.102 engelli/sağlık sorunu olan aday için özel düzenlemeler yapıldı.

Yeni dil sınavlarının engelli adaylar için de kapsayıcı hale getirileceğini vurgulayan Ersoy, konuşma, dinleme ve yazma gibi üretken becerilerin ölçümüne yönelik özel uyarlamaların ilk kez bu sınavlarla tartışılacağını belirtti.

“Bu çalıştayda sınavın engelli adaylara yönelik uygulamalarına dair kararları hep birlikte alacağız. Bu nedenle katılımcıların her bir önerisi bizim için çok değerli,” dedi.

Uzmanlardan Geri Bildirim Alınacak

Çalıştay kapsamında elde edilecek çıktıların, sınav içerikleri ve uygulamalarının daha kapsayıcı ve adil olması yönünde kullanılacağı belirtilirken, özellikle geçerlik, güvenilirlik ve erişilebilirlik konularında uluslararası standartlara uygun bir ölçme-değerlendirme sistemi kurulması hedefleniyor.

Kaynak : PHA