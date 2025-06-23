Koşu ve Yürüyüş Parkurları Yeniden Yapılandırıldı

Deprem sonrası kentin sosyal yaşam alanlarında meydana gelen tahribatı gidermeye yönelik çalışmalarını sürdüren Adıyaman Belediyesi, 75. Yıl Koşu Parkı’nda gerçekleştirdiği yenileme çalışmaları kapsamında;

Koşu ve yürüyüş parkurlarını modern zemin kaplamalarıyla yeniden düzenledi,

Park genelinde bakım ve onarım işlemlerini tamamladı,

Tüm altyapı unsurlarını ve peyzaj düzenlemelerini güncelledi.

Başkan Tutdere: “Adıyaman Halkı Hizmetin En Güzeline Layık”

Yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Bu yürüyüş alanlarında artık annelerimiz, kardeşlerimiz spor yapabilecek, kentin stresini ve günün yorgunluğunu atabilecek. Herkesi Salı gününden itibaren koşu parkımıza davet ediyorum. Adıyaman halkı hizmetin en güzeline layıktır. Belediye olarak imkanlarımız ölçüsünde halkımızın ihtiyaçlarını karşılamaya ve hizmet üretmeye devam edeceğiz. Parkımızın gençlerimize, kadınlarımıza ve tüm hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum.”

Deprem Sonrası Toparlanma Sürecinde Sosyal Alanlara Önem Veriliyor

Adıyaman Belediyesi, 6 Şubat depremleri sonrasında yalnızca barınma ve ulaşım gibi temel alanlara değil, vatandaşların psikolojik ve sosyal iyilik hallerini destekleyen park, yeşil alan ve sosyal donatı alanlarına da özel önem veriyor.

Yenilenen 75. Yıl Koşu Parkı, Adıyamanlıların hem spor yapabileceği hem de dinlenip sosyalleşebileceği güvenli bir yaşam alanı olarak tasarlandı.

Kaynak : PHA