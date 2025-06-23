Besni Cumhuriyet Başsavcılığı ve İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesiyle tefecilik, cebir, tehdit, yağma ve kasten yaralama suçlarını örgütlü olarak işleyen şahısların ev ve işyerlerine yönelik operasyon düzenlendi. Besni ve Gölbaşı ilçesinde belirlenen adreslere yönelik düzenlenen operasyonda suç örgütü lideri M.E. ile S.B., E.K., S.K., H.B. ve Y.C.K. isimli toplam 6 şahıs gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital materyal ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 267 bin TL nakit para ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar emniyetteki ifadelerinin ardından mahkemeye sevk edilen M.E. ile S.B., E.K., S.K., H.B. ve Y.C.K. isimli 6 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak : PHA