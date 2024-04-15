Özcan, Karabük Üniversitesi'nin yabancı öğrenci oranının yüzde 50'ye çıkmasını ve üniversitenin bu durum nedeniyle dünya çapında kötü bir üne sahip olmasını eleştirerek, Bolu'da benzer bir durumun yaşanmaması gerektiğini vurguladı. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde görev yapan İbrahim Kürtül'ün üniversiteyi benzer bir duruma sokabileceği endişesini dile getirdi.

Başkan Özcan, 2019'da Bolu'da 306 olan yabancı öğrenci sayısının, İbrahim Kürtül'ün göreve gelmesiyle 3 bin 234'e yükseldiğini ifade etti. Yabancı öğrencilerin ülkeye girişlerinde ajanslara ödenen paralar hakkında şeffaflık çağrısında bulundu.

Ayrıca, yabancılara oturma izni verilmesi için para karşılığı öğrenci gösterildiği iddialarına dikkat çeken Özcan, bu konuda bir açıklama yapılmasını talep etti. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Mustafa Alişarlı ile İbrahim Kürtül arasında bir manevi birlik olup olmadığını sorguladı.

Başkan Özcan, İbrahim Kürtül'ün Bolu'daki görevinden alınması gerektiğini savunarak, bu konuda sonuna kadar mücadele edeceğini ve Bolu'yu Karabük gibi kötü bir üne sahip olmaktan koruyacağını belirtti.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın X hesabından yaptığı açıklama şöyle:

“Bolu’yu, Karabük Yaptırmam!

Karabük Üniversitesi’nin öğrenci sayısının yüzde 50’sini yabancı yapan ve üniversiteyi dünyaya rezil eden İbrahim Kürtül denen şahsı Bolu’ya kim veya hangi tarikat görevlendirdi?

2019’da Bolu’da 306 olan yabancı öğrenci sayısı bu şahsın gelişi ile birlikte bugün nasıl 3.234’e çıkmış?

Bu şahsın getirdiği yabancılar hangi ajanslara ne paralar ödüyorlar?

Oturma izni için yabancıların para karşılığı öğrenci gösterildiğine dair iddialar doğru mudur?

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Mustafa Alişarlı ile İbrahim Kürtül denen bu şahsın ortak bir maneviyat birliği bulunmakta mıdır?

İbrahim Kürtül denen şahıs Bolu’daki görevinden alınmadığı sürece ben bu işlerin peşini bırakmam, Bolu’yu Karabük gibi dünyaya rezil ettirmem!!!”

Kaynak : PHA