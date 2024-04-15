Alınan bilgiye göre kaza, Malatya- Elazığ karayolu üzerinde meydana geldi.

Hacı Halil Oğlu çiftliği mevkiinde özel bir otobüs firmasına ait plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otobüs kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık görevlisi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye erleri tarafından otobüs içerisinde bulunan 19 yaralı çıkartılarak sağlık görevlilerine teslim edildi. Sağlık görevlileri tarafından yaralılar ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumu iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.



Kaynak : PHA