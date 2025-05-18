“125 Ülkede Aktif, Türkiye’de Neden Yok?”

Talat Dinçer, Starlink’in şu anda 125’ten fazla ülkede ve 5 milyondan fazla aktif kullanıcıyla hizmet verdiğini hatırlatarak, Türkiye’deki kullanıcıların bu teknolojiden mahrum kalmasının nedenlerinin kamuoyuna açıklanması gerektiğini söyledi.

Türkiye’de Starlink hizmetinin 2024’te başlayacağı duyurulmasına rağmen önce 2025’e ertelendiğini, ardından da “yönetmelik onayı bekleniyor” ifadesiyle belirsiz bir sürece bırakıldığını vurgulayan Dinçer, bu gecikmenin somut gerekçelerinin şeffaf biçimde paylaşılmasını talep etti.

Depremde Red Edilen Starlink Yardımı

Dinçer, önergesinde özellikle 6 Şubat 2023’teki Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında Türkiye'nin iletişim altyapısında yaşanan çöküşe dikkat çekerek, şu ifadeleri kullandı:

“O dönem Elon Musk, afet bölgesine Starlink uydu sistemiyle kesintisiz internet sağlama teklifinde bulundu. Ancak Türk hükümeti, ‘mevcut uydu kapasitemiz yeterli’ diyerek bu teklifi geri çevirdi. Oysa insanlar cep telefonlarıyla iletişim kuramıyor, bilgi alamıyor, yardıma ulaşamıyordu. Bu kararın gerekçesi kamuoyuna hala açıklanmadı.”

“Dijital Egemenlik mi, Başka Hesaplar mı?”

Dinçer, önergesinde Türkiye’nin Starlink’e karşı tavrının “dijital egemenlik” gerekçesiyle mi yoksa başka nedenlerle mi alındığını sorguladı. Özellikle afet anlarında hızlı ve güvenli iletişimin stratejik önemine dikkat çekti.

“Starlink, afet anlarında klasik iletişim hatlarının çöktüğü anda devreye girerek hayat kurtarıyor. Bu sistemin Türkiye’ye sokulmaması, sadece bir teknoloji tercihi değil, dijital kriz yönetimi ve ulusal güvenlik açısından da tartışmalıdır.”

Dinçer'in Bakan Uraloğlu’na Yönelttiği Sorular:

Starlink’in Türkiye’ye gelişi neden hala gerçekleşmedi?

2024 ve 2025’teki ertelemelerin arkasında hangi somut engeller bulunmaktadır?

Türk hükümeti, Elon Musk’ın Starlink sistemini afet bölgesine göndermek istemesini neden reddetmiştir?

Kabileler bile yüksek hızlı internet kullanabilirken Türkiye neden bu teknolojiye erişememektedir?

Starlink’in Türkiye’ye girişini engelleyen regülasyonlar dijital egemenlik adına mı uygulanmaktadır, yoksa başka sebepler mi söz konusudur?

Afet anlarında iletişim altyapısının çökmesi, dijital bağımsızlık açısından nasıl bir risk teşkil etmektedir?

Starlink’in Türkiye’de faaliyete geçmemesi, dijitalleşme sürecinde ülkenin rekabet gücünü nasıl etkilemektedir?

Uydu internet teknolojisinin engellenmesi, vatandaşların uygun fiyatlı ve kaliteli internete ulaşmasını engellemiyor mu?

“Dijital Çağda Geri Kalmanın Bedeli Ağır Olur”

Dinçer, açıklamasında Starlink’in Türkiye’ye kabul edilmesiyle sadece afet anlarında değil, kırsal bölgelerde dahi hızlı ve kesintisiz internet erişiminin mümkün olabileceğini vurguladı. Ayrıca, Starlink gibi bir teknolojinin rekabeti artıracağına, mevcut servis sağlayıcıların fiyatlarını düşürmek ve kaliteyi artırmak zorunda kalacağına dikkat çekti.

“Dijital çağda internet, lüks değil; eğitimden sağlığa, tarımdan sanayiye her alanda temel ihtiyaçtır. Türkiye’nin bu yarışta geride kalmaması için teknolojik fırsatların önünü açması gerekir” dedi.

Kaynak : PHA