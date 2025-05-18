Yerlikaya’dan Trafikte Işık Kullanımı Uyarısı

Bakan Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 64. maddesini hatırlatarak, araçlara sonradan takılan veya standart dışı farlar, sis lambaları, LED, neon, renkli ampuller gibi aydınlatma sistemlerinin yasa dışı olduğunu vurguladı. Yerlikaya, orijinal aydınlatma sistemine yapılan her türlü müdahalenin, hem karşı sürücüler için tehlike oluşturduğunu hem de mevzuata aykırı olduğunu belirtti.

8-15 Mayıs Arasında 3.6 Milyondan Fazla Araç Denetlendi

Ülke genelinde 8-15 Mayıs tarihleri arasında yapılan denetimlere ilişkin bilgiler de paylaşan Bakan Yerlikaya, 3 milyon 679 bin 567 aracın denetlendiğini aktardı. Denetimler kapsamında;

“Çakar” lamba kullanan, mevzuatta izin verilmeyen 56 sürücüye

Hız sınırını aşan 150 bin 859 sürücüye

Periyodik muayenesi yapılmamış 29 bin 116 araca

Emniyet kemeri kullanmayan 29 bin 836 kişiye

Sürücü belgesi olmadan araç kullanan 17 bin 53 kişiye

Zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 7 bin 843 araca olmak üzere toplam 531 bin 491 araca ve sürücüye işlem yapıldı.

“Görmek Kadar Göstermek de Önemli ama Kurala Uygun Şekilde”

Bakan Yerlikaya, sürücülere trafikte görüş sağlamak kadar, karşıdaki sürücünün görme hakkına da saygı duyulması gerektiğini vurgulayarak, ışık sistemlerinde kurallara uyulmasının önemine dikkat çekti.

Yerlikaya açıklamasını şu ifadelerle tamamladı:

“Araçlarda standart dışı ışık donanımı kullanılması, trafik kazalarına davetiye çıkarmaktır. Gece veya gündüz, sürücülerin dikkatini dağıtacak, gözünü alacak şekilde ışık kullanmak hem etik değildir hem de yasaktır. Trafik bir yaşam kültürüdür. Bu kültürü birlikte güçlendireceğiz.”

Kaynak : PHA