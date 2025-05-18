Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Ana yurtlarından sürgün edilmelerinin 81’inci yıl dönümünde Kırım Tatar Türkü kardeşlerimizin yaşadığı acıları hüzünle yad ediyor, sürgün sırasında şehit olan soydaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Türkiye olarak Kırımlı kardeşlerimizin haklarını savunmaya, her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz."

18 Mayıs 1944: Tarihe Kazınan Bir Sürgün

Kırım Tatarları, 18 Mayıs 1944’te Sovyet yönetimi tarafından hayvan vagonlarında Orta Asya’ya zorla sürgün edilmişti. Günler süren yolculukta binlerce Kırım Tatarı açlık, susuzluk ve hastalık nedeniyle hayatını kaybetti. Sürgün, Kırım Tatar halkı için büyük bir yıkım ve kimlik mücadelesinin başlangıcı oldu.

Türkiye’nin Kırım Tatarlarına Desteği Sürüyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da Türkiye'nin Kırım Tatar Türklerine olan desteğini yineledi. Türkiye, 2014’te Rusya’nın Kırım’ı ilhak etmesinin ardından uluslararası platformlarda Kırım Tatarlarının insan haklarını ve kültürel kimliklerini korumak adına girişimlerde bulunmuştu.

Kaynak : PHA