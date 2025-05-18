Mesajında 19 Mayıs 1919’un, bağımsız Türkiye’nin inşasında önemli bir dönüm noktası olduğuna vurgu yapan Keleş, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkarak başlattığı Milli Mücadele’nin tüm Anadolu’ya yayılan bağımsızlık ruhunu güçlendirdiğini ifade etti.

"Gençler, Türkiye’nin Geleceğidir"

Gençlere seslenen Keleş, eğitim, bilim, sanat ve sporda başarılı olarak Türkiye’yi çağdaş uygarlık seviyesinin üzerine taşıma görevinin gençlere ait olduğunu belirtti. Gençlerin, milletin umudu ve gururu olduğunu vurgulayan Keleş, “Ülkemizi daha aydınlık bir geleceğe taşımak için gençlerimizin birlik içinde çalışmaları büyük önem taşıyor” dedi.

Mesajında birlik ve beraberlik vurgusu yapan Keleş, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, Kurtuluş Savaşı’nda hayatını kaybeden tüm şehitleri rahmet ve minnetle andığını belirtti.

Kaynak : PHA