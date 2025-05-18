"PKK’nın diğer uzantıları ne olacak?"

Terör örgütü PKK’nın “adını feshettiğini” açıklamasının tek başına yeterli olmadığını vurgulayan Erbakan, örgütün diğer uzantılarına dikkat çekerek şunları söyledi:

“Bu durumda milletimizin aklına hemen şu geliyor: Peki ya PYD/YPG? İran’daki PEJAK, Suriye’nin kuzeyindeki terör şubeleri ne olacak? Bu yapılar da ortadan kaldırılmalı. Silah bırakma ve fesih tüm illegal uzantıları kapsamalı. Aksi takdirde bu gelişmeler göstermelik olur.”

“Soykırım ifadesi tuzaktır”

PKK bildirisinde yer alan “soykırım” ifadelerine de sert tepki gösteren Erbakan, bu söylemlerin uluslararası alanda Türkiye’yi mahkûm etme amacı taşıdığını ifade etti:

“PKK’nın bildirisindeki ‘soykırım’ ifadeleri, Türkiye’ye yönelik alçakça bir iftiradır. Bu ifadeler, Ermeni Soykırımı yalanını Türkiye’ye dayatmaya çalışanların işine yarar. Bu hain terör örgütünün arkasında kimler var? Siyonist İsrail, ABD ve Batı’daki destekçileri…”

“Teröristbaşına siyaset hakkı mı verilecek? Kabul etmiyoruz”

PKK bildirisine atıfla, Abdullah Öcalan’a siyasi hak tanınması yönündeki dolaylı taleplere de sert çıkan Erbakan, bunun asla kabul edilemez olduğunu belirtti:

“Terörist başı Öcalan’a siyaset hakkı tanınması, Meclis’te rol verilmesi gibi ifadeler, doğrudan Türkiye Cumhuriyeti devletiyle pazarlık anlamına gelir. Bu asla kabul edilemez. Biz Öcalan’ı Ankara’da görmek istemiyoruz.”

"Suriye'nin kuzeyindeki yapı asıl tehdittir"

Fatih Erbakan, PKK’nın fesih açıklamasının arkasında başka hesaplar olabileceğini ima ederek şunları söyledi:

“İnşallah bu açıklamalar yeni bir ihanet sürecinin giriş kapısı değildir. Ama biz yine de dikkatli olmak zorundayız. Unutulmamalıdır ki asıl tehlike Suriye’nin kuzeyinde kurulmak istenen terör devletçiğidir. Bu konuda hükümetin net adımlar atması gerekir.”

"Enflasyon Terörüne Karşı da Açılım Yapın"

Erbakan, konuşmasının ikinci bölümünde ekonomik sorunlara ağırlık verdi. Hükümete çağrıda bulunan Erbakan, “terörsüz Türkiye” hedefinin yanında mutfaktaki enflasyon terörünün de çözülmesi gerektiğini vurguladı:

“İktidar terör sorununu çözmeye çalışıyor ama mutfaktaki teröre, ekonomideki ‘enflasyon terörüne’ karşı ne yapıyor? Emekliye, asgari ücretliye, çiftçiye, esnafa hangi açılım yapıldı?”

“Bir kilo yaş çayla bir çay bir simit bile alınamıyor”

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından açıklanan yaş çay alım fiyatını da eleştiren Erbakan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yıllar önce yaptığı “çay-simit” hesabını hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:

“Yaş çay alım fiyatı 25,44 TL olarak açıklandı. Bu rakamla bırakın geçimi, bir kilo yaş çayla bir bardak çay ve bir simit bile alınamıyor. O zamanlar çay-simit hesabı yapanlar şimdi vatandaşa ne anlatacaklar?”

“Emekli, memur, çiftçi ve esnaf için somut adımlar atılmalı”

Ekonomik sıkıntıların tüm kesimlerde derinleştiğini vurgulayan Erbakan, çözüm önerilerini şu şekilde sıraladı:

Emekliye seyyanen zam: “16 milyon emekli açlık sınırının altında yaşıyor. Seyyanen zam yapılmalı.”

Asgari ücretliye ara zam: “8 milyon asgari ücretli Temmuz’da mutlaka ara zam bekliyor.”

Memura ilave iyileştirme: “Ocak ayında verilen yüzde 11.55’lik zam çoktan eridi. Yeni bir düzenleme yapılmalı.”

Çiftçiye destek: “Çiftçiye mazot, gübre ve elektrik desteği sağlanmalı. Yaş çay fiyatı en az 38 TL’ye çıkarılmalı.”

Esnafa borç affı ve kredi kolaylığı: “Esnaf haksız vergiler ve yüksek maliyetler altında eziliyor.”

"Siyasi sürecin şeffaf yürütülmesini istiyoruz"

Fatih Erbakan, açıklamalarının sonunda hükümete bir kez daha çağrıda bulunarak şu mesajı verdi:

“Sayın Cumhurbaşkanı'na buradan sesleniyoruz: Terörle mücadelede attığınız adımların milletimize net biçimde anlatılması gerekiyor. Bu süreçte Abdullah Öcalan’a siyaset hakkı tanınması gibi pazarlıklar asla kabul edilemez. Öte yandan halk ekonomik açıdan da nefes almak istiyor. Terörsüz Türkiye gibi, enflasyonsuz Türkiye için de adım atın.”

Kongre sonunda yapılan seçimde, Yeniden Refah Partisi Kahramanmaraş İl Başkanı Muhammed Aydoğar güven tazeleyerek yeniden başkanlığa seçildi.

Kaynak : PHA