Hava Kalitesi Düşecek, Kronik Hastalar Dikkatli Olmalı

Uzmanlar, toz taşınımının hava kalitesinde düşüşe yol açacağını belirterek, özellikle solunum yolu rahatsızlığı bulunan vatandaşların tedbirli olmaları gerektiğini vurguladı. Çöl tozları nedeniyle göz ve solunum yollarında tahriş, nefes darlığı ve alerjik reaksiyonlar görülebileceği ifade edilirken, vatandaşların mümkün olduğunca kapalı alanlarda kalmaları önerildi.

Adıyaman’da Üç Günlük Hava Tahmini

Toz bulutunun etkili olacağı günlerde yağış beklenmediği için çamur yağışı riski bulunmuyor. Ancak toz taşınımı nedeniyle görüş mesafesinde azalma ve hava kirliliğinde artış yaşanabilir.

Adıyaman için hava durumu tahmini:

Bugün (Salı): 14° / 6° – Bulutlu ve güneşli

Çarşamba: 17° / 6° – Daha sıcak

Perşembe: 19° / 6° – Parlak güneş ışığı

Toz taşınımının etkilerinin en aza indirilmesi için, özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalar dışarıda uzun süre kalmaktan kaçınmalı, pencereler kapalı tutulmalı ve toza karşı koruyucu önlemler alınmalıdır.

Kaynak : PHA