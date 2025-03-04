Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş, Sorumlu Müdür Serhan Asker, Programlar Koordinatörü Kürşad Oğuz, Programcı Barış Pehlivan ve Sunucu Seda Selek hakkında açılan davada, "yargı görevini yapanı etkileme" suçlamasından tüm sanıkların beraatine hükmedildi.

Mahkemeden Tefrik ve Uzlaşma Kararı

İstanbul 54. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, sanıkların ve avukatlarının savunmalarının ardından mahkeme, "kişiler arasındaki aleni konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması" suçlaması yönünden uzlaşma prosedürünün tamamlanmaması nedeniyle dosyanın ayrılmasına (tefrik edilmesine) karar verdi.

Bu kapsamda, dosya uzlaşma bürosuna gönderilirken, tutuksuz sanıklara uygulanan haftalık imza atma yükümlülüğü kaldırıldı, ancak yurt dışına çıkış yasaklarının devam etmesine karar verildi.

Savcının Suat Toktaş Hakkında Tutukluluğun Devamı Talebine Tepki

Duruşmada savcı, Suat Toktaş’ın tutukluluğunun devamına karar verilmesini ve diğer sanıkların iddianamedeki suçlar kapsamında cezalandırılmasını talep etti.

Buna karşılık Toktaş, savcının mütalaasına tepki göstererek şu ifadeleri kullandı:

"Bu kadar kolay değil, ben mesleğe 38 yılımı verdim. Sadece işini yapan biriyim, gider yine yatarım, sorun değil. Üç adımlık bir yerde kalıyorum. O kadar kolay mı tutukluluğun devamını istemek?"

Savunmaların ardından mahkeme, Suat Toktaş’ın tahliyesine karar verdi.

Karar Duruşma Salonu Önünde Sevinçle Karşılandı

Mahkemenin beraat ve tahliye kararını açıklamasının ardından, duruşma salonunun önünde bekleyen gazeteciler ve sanık yakınları kararı sevinçle karşıladı.

Kararın ardından bazı gazetecilerin gözyaşlarını tutamadığı gözlendi. Halk TV davası, basın özgürlüğü ve gazetecilerin mesleki hakları açısından önemli bir süreç olarak değerlendiriliyor.

Kaynak : PHA