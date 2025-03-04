"Terörsüz Türkiye’yi Destekliyoruz Ama Süreç Belirsiz"

Yeniden Refah Partisi’nin terörün bitmesini en çok isteyen siyasi hareketlerden biri olduğunu belirten Kılıç, hükümetin yürüttüğü sürecin detaylarının açıklanmadığını ve şeffaf bir bilgilendirme yapılmadığını söyledi.

"Terörsüz Türkiye’yi elbette ki destekliyoruz. Terörün bitmesini kim istemez? Ancak ortada şeffaf olmayan bir süreç var. TBMM devre dışı bırakılmış. Pandora'nın kutusundan ne çıkacağını bilmiyoruz. Hükümetin bir yetkilisi ‘Taş üstünde taş, omuz üstünde baş bırakmayız’ diyor, başka bir yetkili ise Anayasa’nın 66. maddesini tartışmaya açıyor. Kafalar karışık. Bize güvenin demekle hiçbir sorun çözülmez. Kime güveneceğimizden daha önemli olan neye güveneceğimizdir."

"PKK Tasfiye Ediliyorsa, YPG de Silah Bırakmalı"

Terörle mücadelede yalnızca PKK’nın değil, ABD tarafından eğitilen ve desteklenen YPG’nin de silahsızlandırılması gerektiğini belirten Kılıç, aksi halde sürecin samimi bir çözüm süreci olarak görülemeyeceğini vurguladı.

"Eğer bu süreç terörle mücadeleyi bitirme süreciyse, sadece PKK değil, YPG’nin de silah bırakması gerekir. YPG tasfiye edilmedikçe bu sürecin özeti ‘Al PKK’yı, bırak YPG’yi’ demekten öteye geçmez. Bu noktada iktidardan net bir duruş bekliyoruz."

"Selahattin Demirtaş Serbest Bırakılmalı mı?"

Kılıç, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın tutuklu yargılanmasının sürdüğüne ancak hükümet yetkililerinin Demirtaş’la temas kurduğuna dikkat çekerek, hükümetin bu konudaki tutumundaki çelişkilere işaret etti.

"Selahattin Demirtaş 9 yıldır tutuklu. Düne kadar kendisinden ‘terörist’ diye bahsediliyordu. Bugün ise özel izinle hastaneye gidebiliyor ve devlet yetkilileri tarafından geçmiş olsun telefonları alıyor. Eğer terörist değilse neden hâlâ tutuklu? Bırakın tutuksuz yargılansın, bırakın mübarek Ramazan ayında ailesinin yanında kalsın. Siyasi davalarla ilgili süreçler, yargının bağımsızlığı gözetilerek yürütülmelidir. Yargı, siyasetin kılıcı gibi kullanılmamalıdır."

"Gündüz Kuşağı Programları Aile Yapısını Tehdit Ediyor"

Kılıç, hükümetin 2025 yılını “Aile Yılı” ilan ettiğini ancak medya ve televizyon yayınlarının aile yapısını bozduğunu öne sürdü. Gündüz kuşağı televizyon programlarının toplumsal değerlere zarar verdiğini belirten Kılıç, RTÜK ve Aile Bakanlığı’nın bu duruma müdahale etmesi gerektiğini vurguladı.

"Aile yılı diyorsunuz ama gündüz kuşağı programlarında aileye zarar veren her türlü çarpık ilişki, çirkin olaylar ekranlara taşınıyor. RTÜK bu yayınları denetlemiyor, çünkü televizyon patronları tanıdık! Aileyi korumak istiyorsanız, önce bu yayınları kaldırın."

"BOP ve BİP Türkiye'nin Hayrına Değildir"

Türkiye’nin jeopolitik ve stratejik çıkarlarını koruyacak adımlar atılması gerektiğini belirten Kılıç, Büyük Ortadoğu Projesi (BOP) ve Büyük İsrail Projesi’ne (BİP) karşı olduklarını açıkladı.

"Biz Yeniden Refah Partisi olarak Büyük Ortadoğu Projesi’nde (BOP) de, Büyük İsrail Projesi’nde (BİP) de yokuz. Türkiye’nin hayrına olmayan projelerde yer almak yerine, milli ve bağımsız politikalar geliştirilmelidir. Devletin ve hükümetin yetkililerini bu konuda dikkatli olmaya davet ediyoruz."

"DEM Parti Yetkilileri Çelişkili Konuşuyor"

Yeniden Refah Partisi Sözcüsü Suat Kılıç, DEM Parti’nin süreçle ilgili çelişkili açıklamalar yaptığına dikkat çekerek, Öcalan’ın çağrısının PKK’yı mı yoksa YPG’yi de mi kapsadığı konusunda belirsizlik olduğunu ifade etti.

"DEM Parti yetkilileri süreç hakkında farklı konuşuyor. DEM’in Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, ‘Öcalan’ın çağrısı PKK ve YPG’yi de kapsıyor’ diyor. Ancak DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, ‘Öcalan’ın çağrısı YPG’yi kapsamaz’ diyor. Hangisi doğru? Parti içinde bile net bir görüş birliği yok."

"Türkiye Avrupa Birliği'ni Stratejik Öncelik Olarak Görmeli Mi?"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın stratejik öncelik olarak Avrupa Birliği’ni işaret etmesiyle ilgili soruya yanıt veren Kılıç, küresel gerilimler içinde Türkiye’nin kendi çıkarlarını koruması gerektiğini söyledi.

"Dünya, Üçüncü Dünya Savaşı’nın eşiğinde. ABD ve AB arasında büyük bir bilek güreşi yaşanıyor. Türkiye, demokrasiden, insan haklarından ve barıştan yana bir tavır almalıdır. Ancak bizim önceliğimiz D-8 ülkeleridir. Kendi coğrafyamızda güçlenmeden, dış politikada sağlam adımlar atamayız."

"Şeffaflık ve Tutarlılık Şart"

Yeniden Refah Partisi Sözcüsü Suat Kılıç, hükümetin terörle mücadele sürecinde daha şeffaf ve net bir tutum sergilemesi gerektiğini belirterek, çözümün TBMM’de tartışılarak yürütülmesi gerektiğini vurguladı.

"Türkiye’nin terörsüz bir ülke olmasını en çok biz isteriz. Ancak yapılanların ne olduğunu bilmiyoruz. Hükümet, süreç hakkında çelişkili açıklamalar yapıyor. Ne aldığınızı, ne verdiğinizi bilmiyoruz. Kime güveneceğimizden daha önemli olan neye güveneceğimizdir. Türkiye, stratejik çıkarlarını koruyarak, geleceğini garanti altına almalıdır."

Kaynak : PHA