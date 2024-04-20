Müsabakanın ilk yarısında gol sesi çıkmazken 85. dakikada Racine Coly attığı gol ile beraberliği bozdu. 86. dakikada Fatih Karagümrük Güven Yalçın'ın attığı gol ile beraberliği yakaladı.
Karşılaşmada normal süre 1-1 berabere tamamlanırken müsabaka sonuna 3 dakikalık uzatma süresi eklendi. İlerleyen dakikalarda S.Feghouli'nin penaltıdan attığı gol ile Fatih Karagümrük karşılaşmadan 2-1 galibiyetle ayrılan taraf oldu.
İstanbulspor aldığı bu mağlubiyetle birlikte Trendyol Süper Lig'e veda eden ilk takım oldu.
Haber: Mustafa Reşber/Adıyaman-PHA
Kaynak : PHA
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