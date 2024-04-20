Bunlar da ilginizi çekebilir

TFF Süper Lig'de yabancı VAR görevlendirmesine başladı

TFF Süper Lig'de yabancı VAR görevlendirmesine başladı

İstanbulspor aldığı bu mağlubiyetle birlikte Trendyol Süper Lig'e veda eden ilk takım oldu.

Karşılaşmada normal süre 1-1 berabere tamamlanırken müsabaka sonuna 3 dakikalık uzatma süresi eklendi. İlerleyen dakikalarda S.Feghouli'nin penaltıdan attığı gol ile Fatih Karagümrük karşılaşmadan 2-1 galibiyetle ayrılan taraf oldu.

Müsabakanın ilk yarısında gol sesi çıkmazken 85. dakikada Racine Coly attığı gol ile beraberliği bozdu. 86. dakikada Fatih Karagümrük Güven Yalçın'ın attığı gol ile beraberliği yakaladı.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.