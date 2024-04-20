Takım, Play Off müsabakalarında da yenilmezlik ünvanını koruyarak liderliğini sürdürüyor.

Ponto MK Gergerspor, Play Off müsabakalarında oynadığı yedinci karşılaşmada 21 puan toplayarak liderlik koltuğunu güçlendirdi. Takımın en yakın takipçisi olan Besnispor ise 15 puanla 2. sıradaki yerini koruyor.

Gergerspor, Play Off müsabakalarında rakip takım ağlarını 36 gol ile havalandırırken kendi kalesinde sadece 2 gol gördü.

Eğer Ponto MK Gergerspor, Play Off müsabakalarını şampiyon olarak tamamlarsa, Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden Adıyaman Belediyespor ile karşılaşacak. Kazanan taraf ise 2024-2025 sezonunda Bölgesel Amatör Lig'de Adıyaman'ı temsil edecek.

Haber: Mustafa Reşber/Adıyaman-PHA

Kaynak : PHA