Operasyonlarda, örgütün elebaşılığını yapan Doğan Güney ve yöneticilerinden Yonca Onat dahil olmak üzere 34 şüpheli yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, operasyonun başarısını duyurdu. Operasyonların, Batman merkezli Adana, Aydın, Mersin, Hakkâri, Van, Mardin ve İzmir illerinde eş zamanlı olarak gerçekleştirildiğini belirten Bakan Yerlikaya, örgütün "Bilişim sistemlerini kullanmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık" suçunu örgütlü olarak işlediğini ifade etti.

Örgütün, sahte kiralık Bungalov ev ilanları üzerinden sosyal medya aracılığıyla dolandırıcılık yaptığı ve toplam 18 bin 635 vatandaşı mağdur ettiği tespit edildi. Operasyonlar sonucunda, suçtan elde edilen mal varlığı değerlerinin aklanması kapsamında şüphelilere ait 1.283 banka hesabına el konuldu. Ayrıca, ruhsatsız tabanca, cep telefonları, sim kartlar ve dijital materyaller de ele geçirildi.

Bakan Yerlikaya, operasyonlarda görev alan güvenlik güçlerini tebrik ederken, vatandaşların dua ve desteğini de yanlarında hissettiklerini ifade etti. Operasyonların devam edeceğini vurgulayan Bakan Yerlikaya, organize suç örgütlerinin her türlü faaliyetinin engelleneceğini ve adalete teslim edileceğini belirtti.

Kaynak : PHA