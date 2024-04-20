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Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Meydana gelen kazada yaralanan olmazken, kedi hayatını kaybetti. Araçlarda maddi hasar meydana gelirken olay yerine sevk edilen polis ekipleri kaza nedeniyle tek şeride düşen yolu, kontrollü şekilde trafiğe açtı.

Adıyaman Merkez Cumhuriyet Mahallesi 3.çevre yolu üzerinde plakası öğrenilemeyen aracın çarptığı kedi öldü. Yol ortasında can çekişen kediyi ezmemek için 3.çevre yolu TPAO istikametinde seyir halinde bulunan Hasan Gültekin idaresindeki 44 AAC 780 plakalı aracın ani fren yapması sonucu, M.K idaresindeki 02 HD 591 plakalı araç arkadan çarptı.

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