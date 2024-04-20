Gençlik ve Spor Bakanlığı Okul Sporları Daire Başkanlığı 2024 yılı faaliyet takviminde yer alan ve Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen Okul Sporları Yıldızlar (Erkek-Kız) Halter Türkiye birinciliği Müsabakaları Ordu Başpehlivan Recep Kara Spor Salonunda gerçekleşti.

Türkiye’nin 49 ilden 192 kadın 230 erkek olmak üzere toplam 422 sporcu, 56 hakem 64 ve Antrenörün katılımıyla gerçekleşen şampiyonayı değerlendiren Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç; “Sporun şehri Ordu ilimizde Yıldızlar Halter Türkiye Birinciliği müsabakalarına ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İlimizde böyle güzel organizasyonlara bundan sonraki süreçlerde de ev sahipliği yapmaya devam edeceğiz. Türkiye’nin dört bir köşesinden katılım sağlayan Sporcularımıza, Antrenörlerimize ve Öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Bizler de katılımcıları en güzel şekilde ağırladık. Emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyor, dereceye giren sporcularımızı tebrik ediyorum” dedi.

HABER: Mehmet Emin Danış

Kaynak : PHA