TBMM Dışişleri Komisyonu'nda kabul edilen Ticaret ve Ekonomik Ortaklık Anlaşması’yla, bu ürünlerin yanı sıra birçok tarımsal ve hayvansal ürün için de gümrük vergisi kaldırılacak.

"Sudan ile İmzalanan Anlaşma Tepki Çekti"

Anlaşma, domuz eti kullanıldığı iddialarıyla gündemde olan ünlü bir marka tartışmaları sürerken imzalandı. Sudan’dan ithal edilecek ürünler arasında maymun, kobay faresi, ton balığı ve mezgit gibi hayvanlar da bulunuyor. Ayrıca, konyak, rakı, tekila gibi alkollü içeceklerin yanı sıra tarımsal ürünler ve canlı hayvanların da vergisiz ithal edilmesi söz konusu.

"Türkiye Çiftçisini Zor Duruma Düşürecek"

İPA Başkanı Buğra Gökçe, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bu anlaşmanın yerel çiftçiyi zor durumda bırakacağını belirterek, "Türkiye’de çiftçilerimiz desteklenmezken, bu ithalatın kabul edilmesini hayretle karşılıyoruz. TBMM’nin bu teklifi reddetmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Anlaşmanın kesinleşip kesinleşmeyeceği TBMM’de yapılacak oylamayla netleşecek, ancak karar şimdiden büyük tartışmalara yol açmış durumda.

Kaynak : PHA