İstanbul’da elebaşılığını Kani Derici ve Ferit Bilmez’in yaptığı 2 ayrı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen “Kuyu-20” operasyonunda elebaşlarının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 11 zanlı tutuklandı.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanlığı'nın bir süredir organize suç örgütlerine yönelik sürdürdüğü "Kuyu" operasyonlarının 20'ncisi bu kez İstanbul'da düzenlendi.

Operasyonun detaylarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından paylaştı.

Bakan Yerlikaya, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı ve Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; İstanbul’da “Kuyu-20” operasyonunun düzenlendiğini duyurdu. Operasyonda Kani Derici ve Ferit Bilmez’in elebaşılığını yaptığı organize suç örgütü üyesi 11 şüpheli yakalandı ve 11'i de tutuklandığını kaydeden Bakan Yerlikaya, operasyonda organize suç örgütü üyesi şüphelilerin; suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kasten öldürmeye teşebbüs, tehdit, 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet ve mala zarar verme suçlarını işledikleri tespit edildiğini açıkladı.

Operasyonda ayrıca 15 ruhsatsız tabanca ile çok miktarda döviz ve Türk Lirası ele geçirildi.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1827933370283614280

"ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTLERİ VE ÇETELER KAZDIKLARI KUYULARA DÜŞECEKLER"

Bakan Yerlikaya paylaşımında, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; organize suç örgütleri ve çeteler kazdıkları kuyulara düşecekler. Hangi büyüklükte olursu olsun organize suç örgülerini çökertip, adalete teslim etmeye kararlıyız. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonu gerçekleştiren kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle." ifadelerini kullandı.