Antalya Muratpaşa Belediyesi, SMA ve DMD hastası çocuklar için yürekleri birleştiriyor, bir geceyi altı hayatın geleceğine dönüştürüyor. Sosyal güvenlik şemsiyesi dışında kalan çocuklar için insanlığı, vicdanı ve dayanışmayı harekete geçiren Muratpaşa Belediyesi, herkesi dayanışmaya davet ediyor.

“Bir Nefes, Bir Gelecek” adıyla 29 Haziran Pazar günü Yalım Park’ta gerçekleştirilecek dayanışma gecesindeki müzayedeye sanat, edebiyat ve müzik dünyasından birçok değerli isim de destek verdi. Türk sinemasının sultanı Türkan Şoray gözlük ve fularını, Türk Halk Müziğinin güçlü seslerinden Sabahat Akkiraz şalını, Tolga Çandar imzalı bir CD’sini ve kravatını bağışladı. Şairler Ahmet Telli, Şükrü Erbaş ve Ferruh Tunç da imzalı kitaplarını müzayedeye gönderirken ressam Prof. Dr. Orhan Cebrailoğlu’nun tablosu, sanat yazarı İbrahim Karaoğlu’nun bağışladığı Hayati Misman eserleri açık artırmada satışa sunulacak.

Yalım Park’ta gerçekleşecek program saat 18.30’da antika ve hatıra eşyalarının yer alacağı bir müzayedeyle başlayacak. Ardından saat 20.30’da VoSahne konseriyle gece devam edecek. Etkinlikten elde edilecek tüm gelir, valilik onaylı kampanyalar kapsamında, SMA ve DMD hastası çocukların tedavi giderlerine aktarılacak.

BU ÇAĞRI KİMLER İÇİN?

Henüz 6 aylık olan Atlas Ege Sevinç, Meltem ve Halil Sevinç çiftinin bebeği. Ona SMA Tip-1 teşhisi konduğunda yalnızca 9 günlük bir bebekti. “Yürüyebilseydim, bisiklet sürmek isterdim” diyen 12 yaşındaki Ege Maltepe, 8 yıldır DMD hastalığıyla mücadele ediyor. Kerem Yapıcı, 9 yaşında. 3 yaşındayken yapılan bir kan tahliliyle DMD olduğu öğrenildi. Tek umudu, sadece yurtdışında mümkün olan gen tedavisi.

Kuzey Talipoğlu, 6 yaşında. Henüz 1 yaşındayken bu kas eriten hastalıkla tanıştı. O da DMD hastası ve kaslarının gücünü zamanla kaybediyor. Taha Miraç Kevkir, Kevkir ailesinin 4 yaşındaki ikizlerinden biri. O da DMD ile mücadele ediyor. Ve Hazar Aşur. Hazar bebeğin hastalığı, daha hayatın eşiğindeyken, topuk kanı testiyle ortaya çıktı. Yürüyemeden, konuşamadan bu zorlu yolculuğa başladı.

BİR NEFES, BİR UMUT

Belediye Başkanı Ümit Uysal’ın ev sahipliğinde düzenlenecek etkinlik, Adalya Vakfı iş birliğiyle hayata geçiriliyor. Gecede, müzayededen elde edilecek gelirin yanı sıra, Adalya Vakfı’na doğrudan bağışta bulunmak da mümkün olacak. Katılımcılar, antika ve hatıra eşyalarının satışına açık artırmayla katılarak destek verebileceği gibi, bireysel olarak da vakfa bağış yaparak dayanışmanın parçası olabilecek. Toplanan tüm gelir, Adalya Vakfı tarafından etkinlikte adı geçen altı çocuğa eşit şekilde aktarılacak.