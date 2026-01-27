Adıyaman'ın Sincik ilçesinde TOKİ Konutları Camii'nin temel atma töreni düzenlendi. Törene AK Parti Teşkilat Başkan Yardımcısı ve Adıyaman Milletvekili, TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Üyesi Mustafa Alkayış'ın yanı sıra Sincik Kaymakamı Fatih Yıldız, AK Parti Adıyaman İl Başkanı Ekrem Çadır, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Can Erdoğan, İlçe Başkanı Fikret Öksüz, Belediye Başkanı Mehmet Korkut ve parti teşkilatı katıldı.

Törende konuşan Milletvekili Alkayış, caminin mahalle sakinleri ve ilçe için önemli bir ihtiyacı karşılayacağını belirterek, 'Mahalle sakinlerimize ve güzel ilçemize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum' ifadelerini kullandı.

Kaynak : PERRE