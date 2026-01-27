2026 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödemeleri, araç sahipleri için yaklaşan son tarihlerle gündemde. MTV, yıllık olarak iki taksit halinde ödeniyor ve ilk taksit için son ödeme tarihi 31 Ocak 2026 olarak belirlendi. Ancak 31 Ocak Pazar gününe denk geldiği için ödemeler 2 Şubat Pazartesi günü mesai bitimine kadar gerçekleştirilebilecek. İlk taksiti zamanında yatırmayan araç sahiplerine günlük gecikme faizi uygulanacak. İkinci taksit ödemeleri ise Temmuz ayında yapılacak.

Elektrikli Araçlar İçin MTV Hesaplaması

Elektrikli araçlarda MTV hesaplaması, içten yanmalı motorlu araçlara göre farklı uygulanıyor. Elektrikli araçlar için MTV, benzer sınıftaki içten yanmalı araçların vergi tutarının dörtte biri oranında belirleniyor.

Örnek MTV Tutarları

Çift motorlu Togg T10X 4More ve Tesla Model Y Performans: 68.603 TL

Tek motorlu Togg T10F ve Tesla Model Y: 17.504 TL

BYD Atto 3: 12.554 TL

BYD SEAL U EV: 17.504 TL

Citroen e-C3 (84 kW): 3.007 TL

MTV, aracın yaşına ve motor gücüne göre değişiklik gösteriyor. 1-3 yaşındaki elektrikli araçlar için bazı örnek vergi tutarları şu şekilde:

Araç değeri 309.100 TL'yi geçmeyen, 70 kW altı: 1.437 TL, 71-85 kW: 2.504 TL

Araç değeri 309.100-541.500 TL arası, 70 kW altı: 1.579 TL, 71-85 kW: 2.755 TL

Araç değeri 541.500 TL üstü, 70 kW altı: 1.725 TL, 71-85 kW: 3.007 TL

Araç değeri 775.100 TL'yi geçmeyen, 86-105 kW: 4.868 TL, 106-120 kW: 7.669 TL

Araç değeri 775.100 TL üstü, 86-105 kW: 5.312 TL, 106-120 kW: 8.368 TL

Araç değeri 968.100 TL'yi geçmeyen, 121-150 kW: 11.506 TL

Araç değeri 968.100 TL üstü, 121-150 kW: 12.554 TL

Araç değeri 1.937.500 TL'yi geçmeyen, 151-180 kW: 16.043 TL, 181-210 kW: 24.436 TL

Araç değeri 1.937.500 TL üstü, 151-180 kW: 17.504 TL, 181-210 kW: 26.660 TL

Araç değeri 3.101.800 TL'yi geçmeyen, 211-240 kW: 38.421 TL

Araç değeri 3.101.800 TL üstü, 211-240 kW: 41.917 TL

Araç değeri 3.683.200 TL'yi geçmeyen, 241 kW ve üstü: 62.888 TL

Araç değeri 3.683.200 TL üstü, 241 kW ve üstü: 68.603 T

Kaynak : PERRE