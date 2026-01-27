Kulislerde, emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramı öncesi ödenen 4 bin TL tutarındaki bayram ikramiyesinin yüzde 25 artırılarak 5 bin TL'ye çıkarılmasının değerlendirildiği bildiriliyor.

Artışın hayata geçmesi halinde, emekliler her iki bayram öncesinde 5'er bin TL ikramiye alacak.

Bayram ikramiyesindeki olası değişiklik için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ortak çalışma yürütmesi bekleniyor. Hazırlanacak taslak düzenlemenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacağı ifade edildi.

İkramiye tutarında artış yapılabilmesi için yasal düzenleme yapılması gerekiyor. Kararın kesinleşmesi halinde, düzenlemenin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulması ve yasalaşmasının ardından yeni tutar resmiyet kazanacak.

2026 Ramazan Bayramı İkramiyesi Ödemesi

2026 yılında Ramazan ayı 19 Şubat'ta başlayacak, Ramazan Bayramı ise 20 Mart Cuma günü kutlanacak. Geçmiş uygulamalara göre ikramiyelerin 9-14 Mart tarihleri arasında ödenmesi öngörülüyor.

BAĞ-KUR emeklileri (maaş günü 25-28): 9 Mart Pazartesi

Emekli Sandığı emeklileri: 10 Mart Salı

SSK emeklileri:

Maaş günü 17-19 olanlar: 11 Mart Çarşamba

Maaş günü 20-22 olanlar: 12 Mart Perşembe

Maaş günü 23-26 olanlar: 13 Mart Cuma

2026 Kurban Bayramı İkramiyesi Ödemesi

2026 Kurban Bayramı 26 Mayıs Salı günü arefe ile başlayacak ve 27-30 Mayıs tarihlerinde kutlanacak. Kurban Bayramı ikramiyelerinin 18-23 Mayıs tarihleri arasında ödenmesi planlanıyor.

Kaynak : PERRE