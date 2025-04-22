Pop müziğin sevilen ismi Simge, 2025 yılına hızlı bir giriş yapmış ve 2018 yılından bu yana birlikte çalıştığı menajeri ve iletişim danışmanı Özgür Aras ile yollarını ayırdığını duyurmuştu. Bu ayrılık müzik dünyasında büyük yankı uyandırmıştı.

Dört ay içerisinde iki farklı menajerle çalışmayı deneyen Simge’den sürpriz gelişme geldi. Simge, yeniden eski ekibine döndüğünü açıkladı. Ünlü şarkıcı, 7 yıl boyunca birlikte çalıştığı ve kariyerinde önemli bir yeri olan Özgür Aras ile tekrar bir araya geldiğini sosyal medya üzerinden duyurdu.

Bu mutlu haberi alan Simge hayranları ise paylaşımın altına binlerce beğeni ve yorum bırakarak sevgi ve desteklerini gösterdi.

Hayranları, bu güçlü birlikteliğin Simge’nin kariyerine yeniden ivme kazandıracağına inanıyor.