23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir basın açıklaması yapan AK Parti Adıyaman Milletvekili ve Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı Av. Mustafa Alkayış, Milli bayramlar arasında dayanışma gücü ve kaynaşma imkânı sağladığını; 23 Nisan’ın çok önemli bir yere sahip olduğunu söyledi. 23 Nisan 1920 tarihinin Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluş günü olduğunu ve aynı zamanda bu önemli günün çocuklara hediye edildiğini belirten Milletvekili Alkayış, ancak kendi çocuklarını düşünen ülkelerin aydınlık yarınlara ulaşabileceklerini söyledi.

Milli bayramların birlik ve beraberliği pekiştirdiğini söyleyen Milletvekili Alkayış, Atatürk’ün ulusal egemenliğe ulaştığımız bu günü çocuklara armağan etmesinin büyük bir anlam taşıdığını, ayrıca yarınımızın büyükleri olan çocuklara gösterdiği sevgi ve güvenin çok yüksek olduğunu belirtti. Ulusal egemenlik kavramının büyük bir mana taşıdığını ve halkın kendi hürriyetine çok düşkün olduğunu söyleyen Alkayış, Millet olarak çocuklara “geleceğimizin teminatı” olarak baktığını dile getirdi.

Gelişen teknolojiyle birlikte, tıpkı büyükler gibi, artık çocukların da bazı önemli işler ve sorumluluklar düştüğünü belirten Alkayış, yarının dünyasının teşekkülünde onların payının büyük olduğunu söyledi.

“Türkiye Yüzyılı”nda başta Cumhurbaşkan Recep Tayyip Erdoğan ve aziz milletin ortak çabalarıyla Türkiye’nin daha iyi yerlere taşıyacaklarını söyleyen Milletvekili Alkayış, yol ne kadar engelli ve inişli-çıkışlı olursa olsun, hedeflerine ulaşacaklarını dile getirdi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın tüm çocuklara ve bütün insanlığa barış ve huzur getirmesini temenni ettiğini dile getiren Milletvekili Alkayış, Türkiye’nin sigortası olan çocuklar olmak üzere bütün vatandaşlara saygı ve muhabbetlerini sunduğunu söyledi.

Kaynak : PHA