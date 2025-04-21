Tansu Şahin: “Adıyaman’da sınav kaygısı yaşayan gençler için destek atölyeleri düzenliyoruz”

Habitat Derneği Adıyaman temsilcisi Tansu Şahin, Perre Haber Ajansı’na yaptığı açıklamada, 2023 yılında başlatılan psikososyal destek atölyelerinin bu yıl Adıyaman ve çevresindeki gençleri kapsayacak şekilde genişletildiğini söyledi.

Adıyaman Halk Kütüphanesi’nde atölye çalışmaları düzenleniyor

Şu anda Adıyaman İl Halk Kütüphanesi'nde gerçekleştirilen etkinliklerde, özellikle sınav stresi ve kaygı ile başa çıkmakta zorlanan gençlere uzman klinik psikologlar eşliğinde grup atölyeleri düzenleniyor. Etkinliklerin, gençlerin ruhsal dayanıklılığını artırmak ve sınav sürecine daha sağlıklı hazırlanabilmelerine katkı sağlamak amacıyla planlandığı belirtildi.

Tansu Şahin, şu ifadeleri kullandı:

“Habitat Derneği olarak 2023 yılında başlattığımız psikososyal destek atölyelerini 2024 yılı itibarıyla Kahramanmaraş ve Adıyaman illerini de kapsayacak şekilde genişlettik. Bugün Adıyaman İl Halk Kütüphanesi’nde sınav kaygısı yaşayan gençlerimizle bir aradayız. Klinik psikoloğumuz eşliğinde yürüttüğümüz bu çalışmalara gelen taleplere göre devam etmeyi planlıyoruz.”

Deprem sonrası destek ihtiyacı arttı

6 Şubat depremlerinin sadece fiziksel değil, psikolojik anlamda da ciddi izler bıraktığını vurgulayan yetkililer, özellikle lise ve üniversite sınavına hazırlanan gençlerin dikkat, motivasyon, stres ve performans gibi konularda ciddi sıkıntılar yaşadığını belirtiyor. Habitat Derneği de bu ihtiyaca karşılık vermek üzere psikososyal destek modüllerini bölgeye uyarlayarak uygulamaya aldı.

Şahin: “Gençlerin yanında olmaya devam edeceğiz”

Tansu Şahin, açıklamasının devamında Adıyaman’da gençlere yönelik etkinliklerin süreceğini vurguladı:

“Adıyaman sahasında çocuklar ve gençlerle olan çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Yeni etkinlikler ve duyurular için Habitat Derneği’nin web sitesi ve sosyal medya hesaplarından bizleri takip edebilirsiniz. Talep oldukça yeni atölyeler planlıyoruz.”

Habitat Derneği Hakkında

1997 yılında kurulan Habitat Derneği, özellikle gençlere yönelik teknoloji, girişimcilik, dijital okuryazarlık, finansal okuryazarlık ve sosyal sorumluluk konularında faaliyet gösteren bir sivil toplum kuruluşudur. Deprem bölgelerinde yürütülen psikososyal destek projeleri ise derneğin afet sonrası dayanıklılığı artırmaya yönelik stratejik adımlarından biridir.

Kaynak : PHA