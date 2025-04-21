Atölyelerden tiyatroya, konserden eğitici etkinliklere dolu dolu bir program çocukları bekliyor

Etkinlikler 13.00’te başlıyor

Saat 13.00’te başlayacak olan festival, açılış konuşmaları ile başlayacak. Ardından kompozisyon yarışması ödül töreni, Adıyaman Üniversitesi Uygulama Anaokulu Korosu’nun konseri, Hacivat-Karagöz gölge oyunu gösterisi ve halk oyunlarıyla program devam edecek.

14.00’te Atölye Saati: Öğrenirken Eğlendiriyor

Etkinliğin ikinci bölümünde, 14.00’te başlayacak olan atölye çalışmaları, çocuklara hem eğlenceli hem de eğitici içerikler sunacak. Atölyeler arasında şunlar yer alıyor:

Ağaç Baskı Resim Atölyesi

Animasyon Atölyesi

Ebru Sanatı Atölyesi

Eğlenceli Parkur

Fenle Eğlen Bilimle Öğren

Güneşi İzleme Atölyesi

Kolaj Atölyesi

Meddahlık Atölyesi

Origami Atölyesi

Oyunlarla Matematik

Okul Öncesi Atölyeleri

Eğitici Oyunlar

Seramik Atölyesi

Sulu Boya Atölyesi

Yüz ve Parmak Boyama Atölyesi

3D Kalem Atölyesi

Bu atölyeler, çocukların yeteneklerini keşfetmelerine ve sanatsal-duygusal gelişimlerine katkı sağlamayı hedefliyor.

Günün Finali Alican Altunbaş Konseriyle

Saat 17.00’de sahneye çıkacak olan Alican Altunbaş, festivalin kapanış konseriyle çocuklara müzik dolu dakikalar yaşatacak. Eğlenceli repertuvarı ile çocuklara hitap edecek olan konserde, bayram coşkusu doruğa ulaşacak.

Etkinlik Kapalı Alana Alınabilir

Organizasyon yetkilileri, hava koşullarının olumsuz olması durumunda etkinliğin Adıyaman Üniversitesi Kapalı Spor Salonunda gerçekleştirileceğini duyurdu.

Toplumun Tüm Kesimlerine Açık

Adıyaman Üniversitesi'nin, Milli Eğitim Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü iş birliğiyle hazırladığı etkinlik, sadece üniversite bünyesindeki çocuklara değil, şehirdeki tüm çocuklara ve ailelerine açık olacak.

Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğü’nden Açıklama

Üniversite yönetimi tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan’ı sadece bir bayram olarak değil, aynı zamanda geleceğe yönelik bir bilinç ve sevgi mesajı olarak görüyoruz. Bu etkinlikle çocuklarımızın yüzünü güldürmek, onların eğlenirken öğrenmelerini sağlamak istiyoruz. Tüm halkımızı ADYÜ Çocuk Fest’e davet ediyoruz.”

Etkinliğe ilişkin detaylara Adıyaman Üniversitesi’nin resmi web sitesinden ve sosyal medya hesaplarından ulaşılabilir: www.adiyaman.edu.tr

Kaynak : PHA