“Bu ülkenin temiz siyaset ihtiyacına cevap olmaya geldik”

Kurultayın açılışında konuşan Genel Başkan Yavuz Ağıralioğlu, mevcut siyasal iklimin halkta büyük bir güvensizlik yarattığını belirterek, “Siyaset, milletin vicdanından koptu. Biz, o bağı yeniden kurmak için buradayız” dedi.

Ağıralioğlu: “Bir tane lekemiz yok. Bu milletin yükünü sırtlamaya, siyasetin güvenini onarmaya geliyoruz.”

“Allah’a hamd olsun; bizimle ilgili, ‘siz dün düşman dediklerinizi bugün seviyorsunuz’ diyebilecekleri bir tane lekemiz yok. Terörle yan yana düşmedik, milletin değerleriyle çelişmedik. Dün neyi savunduysak bugün de aynı yerdeyiz. Ne yüzümüz kızarır ne sözümüz değişir.”

“Anahtar Parti oy almak için değil, doğruyu savunmak için kuruldu”

Ağıralioğlu, Anahtar Parti'nin herhangi bir siyasi rekabetin alternatifi ya da küskünlerin adresi değil, doğrudan milletin vicdanında yankı bulacak bir halk hareketi olduğunu belirtti:

“160 parti içinde 161’inci olmak için çıkmadık. Oy alma telaşında değiliz. Biz bu memleketin yükünü sırtlanmak, yeniden umudu yeşertmek için yola çıktık. Bu yüzden adımız Anahtar; kapalı kalmış umutları, kilitlenmiş adaleti, tıkanmış siyaseti açmak için buradayız.”

“AK Parti sadece CHP’yi yenebildi, ama memleketin sorunlarını yenemedi”

Konuşmasında AK Parti iktidarına çok sert eleştirilerde bulunan Ağıralioğlu, “23 yıldır iktidarda olan bir parti hâlâ sorunların çözümünü muhalefette arıyorsa, bu iflasın itirafıdır” diyerek şöyle konuştu:

“Sadece CHP’yi yenerek geçirdiniz bu yılları. CHP’yi yendiniz, ama enflasyonu yenemediniz. İşsizliği yenemediniz. Eğitimdeki bozulmayı, adaletteki yozlaşmayı, bürokrasideki çürümeyi yenemediniz. Sınırlarımız kevgire döndü, ülkeye yatırım gelmiyor, milyonlarca sığınmacı var. Soruyorum: Neyiniz eksik ki çözmediniz? Neyiniz eksik ki hâlâ seçimden bahsediyorsunuz?”

“Bayrağı ve ezanı kabahatlerinizi örtmek için şal yaptınız”

Ağıralioğlu, iktidarın milli ve manevi değerleri istismar ettiğini savunarak, bu konuda ağır eleştirilerde bulundu:

“Her başarısızlığınızda, her hatanızda bayrağa, ezana sarıldınız. Bayrağı ve ezanı şal yaptınız, kabahatinizi örttünüz. Bu milletin değerlerini, siyasi sığınak haline getirdiniz. Millet bunu fark etti. Biz bu kirli oyunu bozacağız.”

“Siyasetin milletle gönül bağını yeniden kuracağız”

Anahtar Parti’nin yeni bir siyaset dili, yeni bir anlayış ve yeni bir güven zemini inşa edeceğini söyleyen Ağıralioğlu, şu sözlerle parti vizyonunu özetledi:

“Anahtar Partili olmak oy almak, mebus çıkarmak değildir. Duyabilmek, hissedebilmek, duyduğunu ifade edebilmek, sarıp sarmalayabilmek, yük almak demektir. Biz o yükü taşımaya hazırız. Siyaseti kirletenlerden değil, temizleyenlerden olacağız.”

“Devletin sahibi değil, emanetçisi olacağız”

Ağıralioğlu, devlet yönetiminin bir hak değil, büyük bir emanet olduğunu vurgulayarak:

“Siz kimsiniz diyenlere sesleniyoruz: Biz bu memleketi ailesi gibi gören, emaneti yürekle taşıyanlarız. Memleketi yanlış yönettiğiniz için 85 milyonun rızkı yetmez hale geldi. Oysa doğru yönetseydiniz bu memleket 850 milyona yeterdi.”

“Cezaevleri dolu, yolsuzluk diz boyu, hâlâ CHP ile kavga ediyorsunuz”

Konuşmasında hukuk sistemindeki tıkanmaya, cezaların infazında yaşanan krize ve artan suç oranlarına da değinen Ağıralioğlu, mevcut iktidarın hâlâ CHP ile yapay bir kavga yaratarak oy devşirmeye çalıştığını belirtti:

“Cezaevleri dolmuş taşmış, mahkemeler işlemiyor. Mahkûm affı çıkarmaktan başka çare kalmamış. Ama siz hâlâ CHP’yle bilek güreşi yapıyorsunuz. 23 yıldır iktidardasınız, ama siyasi enerjinizi hâlâ ana muhalefeti suçlayarak harcıyorsunuz.”

“Biz siyasi hesap değil, vicdan muhasebesi yapan kadroyuz”

Anahtar Parti lideri, iktidarın geçmişte sert şekilde eleştirdiği kişi ve gruplarla bugün ittifak kurduğunu, ama geçmişteki sözlerine sahip çıkamadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Söylemeye utanacağınız şeyleri yapmaktan neden utanmıyorsunuz? Madem haklıydınız, bugün niye susuyorsunuz? Madem pişmansınız, niye özür dilemiyorsunuz? Devlet yönetimi pişmanlıkla değil, basiretle yapılır.”

“Kıbrıs’ta işgalci konumuna düştük, Türk Devletleri Teşkilatı suskun”

Dış politikaya da değinen Ağıralioğlu, özellikle Kıbrıs meselesinde Türkiye’nin sessizliğini eleştirerek:

“Güney Kıbrıs’ı beş ülke büyükelçilik düzeyinde tanımış, Kıbrıs’ın dışişleri bakanı Suriye’de ağırlanıyor. Ama ne Cumhurbaşkanı konuşuyor, ne Dışişleri Bakanı. Türk Devletleri Teşkilatı var ama suskun. Bu kadar sessizlik, bu kadar duyarsızlık bizim kaderimiz olamaz.”

“20 Nisan yeni başlangıçtır, sahaya iniyoruz”

Ağıralioğlu, Anahtar Parti’nin bundan sonra aktif saha çalışmalarıyla halkın yanında olacağını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

“20 Nisan bizim için başlangıçtır. Artık sokaklar, meydanlar bizim. Köy köy gezeceğiz, esnafla oturacağız, gençlerle konuşacağız. Oyun kurucu olacağız. Siyaseti yeniden halkın gündemine taşıyacağız.”

Kurultaydan Notlar

Anahtar Parti Kurultayı, yoğun katılım altında gerçekleşti.

Açılış konuşması sonrasında Kurultay, basına kapalı oturumlarla devam etti.

Parti tüzüğü ve programında güncellemelere gidildi.

Genel Başkan Ağıralioğlu, delegelerin tüm sorularını not alarak tek tek yanıtladı.

Kurultay sonunda iş insanı Hasan Toprak’ın ikramıyla çiğköfte dağıtıldı, toplu hatıra fotoğrafı çekildi.

Kaynak : PHA