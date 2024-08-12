Şırnak'ın Silopi ilçesinde bir madencilik işletmesi servis aracı yolda seyir halindeyken Irak'ın kuzeyinden gerçekleştirilen saldırıyla patlatıldı. Kömür ocağıyla husumetten kaynaklandığı öne sürülen patlamada 1 kişi hayatını kaybederken, 2'si ağır olmak üzere 8 kişi yaralandı.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şırnak'ın Silopi ilçesinde meydana gelen olayla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Bakan Yerlikaya açıklamasında bugün saat 12.40 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan bir ihbarda; Silopi'nin Çalışkan Beldesi Siyahkaya bölgesinde faaliyet gösteren madencilik işletmesi servis aracının yolda seyir halindeyken meydana gelen patlama sonucu yaralananlar olduğu bildirildiği ve olay yerine sevk edilen güvenlik görevlilerince patlamanın meydana geldiği bölgede Hudut Birliği ile müştereken emniyet tedbirleri alınarak yaralıların sevkinin sağlandığını kaydetti.

Meydana gelen patlamada 1 kişinin hayatını kaybetmiş, 2’si ağır olmak üzere 8 vatandaşın ise yaralandığını açıklayan Bakan Yerlikaya, "Yaralı vatandaşlarımız Silopi Devlet Hastanesinde

tedavi altına alınmıştır. Milli Savunma Bakanlığımız ile birlikte yaptığımız ilk incelemeler neticesinde; Irak'ın kuzeyinden gerçekleştirilen saldırının, bölgede işletilen kömür ocağıyla ilgili husumetten kaynaklandığı değerlendirilmektedir. Olay bölgesinde gerekli güvenlik önlemleri alınmış olup, çok yönlü başlatılan tahkikat devam etmektedir. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum." dedi.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1823001483089944979