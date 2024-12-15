Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, bu yıl 5'incisi düzenlenecek Siber Zeka Bilgi Yarışması ile ilgili bu yıl da ilkokul, ortaokul ve lise kademelerinde üç ayrı kategoride gerçekleşeceğini duyurdu.

Öğrencilerin siber farkındalık bilinçlerinin artırılmasının hedeflendiği yarışmada, en çok doğru cevabı en hızlı veren öğrencilere sürpriz hediyeler verilecek. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri kendi kademeleri için belirlenen tarihlerde siberzeka.cbddo.gov.tr adresindeki başvuru formunu doldurarak kayıt yaptırabileceği ve e-posta adresine gelen bağlantı ile başvurularını onayladıktan sonra yarışmaya katılabileceğini açıkladı.

Yarışma tarihleri için İlkokul öğrencileri 16-17 Aralık 2024, Ortaokul öğrencileri 18-19 Aralık 2024 ve Lise öğrencileri 20-21 Aralık 2024 tarihlerinde kendileri için hazırlanan siber zekâ testine kayıt olduktan sonra girebilecekler.

ANKARA (İGFA)