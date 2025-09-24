Şeriban ÖZÇAKMAK – Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endeksleri Eylül 2025 sonuçları yayımlandı. Verilere göre, Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi, Eylül ayında bir önceki aya göre, hizmet sektöründe yüzde 0,1 azalarak 111 oldu. Perakende ticaret güveni yüzde 0,4 oranında artarak 109,2 olurken, inşaat güveni yüzde 3,6 artarak 88,3 değerini aldı.

Son 3 aylık dönemde hizmet sektörüne olan talep yüzde 0,7 artarken, son 3 aylık dönemde iş durumu yüzde 0,1 azaldı.

Perakende sektöründe mevcut mal stok seviyesi yüzde 3,5 artarken, gelecek 3 aylık dönemde iş hacmi-satışlar beklentisi 0,3 azaldı.

İnşaat sektöründe ise, alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi 0,3 artarken, gelecek 3 aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklentisinin aylık yüzde 6,3 artışı en büyük pozitif katkıyı yapan kalem oldu.

Kaynak : PHA