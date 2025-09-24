Şeriban ÖZÇAKMAK – Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, okul-aile iş birliğini güçlendirmek, öğrencilerin sosyal ve akademik yönden bütünsel eğitimine daha fazla katkı sağlamak amacıyla velilere yönelik Velivizyon platformuyla kurularak çekilen 27 bölümlük dizi film serisinin 10’uncu bölümü yayınlandı. Konuyla ilgili paylaşım yapan Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü, serinin dokuzuncu bölümünün “Öğretmene Saygı” adlı içeriğe sahip olduğunu açıkladı.

Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

“Evlatlarımızın eğitim ve yaşam yolculuğunda sizlere rehberlik etmesi amacıyla Bakanlığımız tarafından hazırlanan “Ailem” dizi film serisini ekranlarınıza taşımaya devam ediyoruz.

Serinin 10’uncu Bölümü: Öğretmene Saygı

Sevgili Veliler, ‘vefa’, hayatımıza dokunmuş insanlara duyduğumuz hatırı büyük bir manevi borçtur. Öğretmenlerimizin alan bilgisi, mesleki tecrübesi ve emeklerine her daim saygı ve vefa ile…”

Kaynak : PHA