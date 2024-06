Dernek üyeleri, Kurban Bayramı boyunca da faaliyetlerini hız kesmeden sürdürdü. Hayırseverlerin bağışladığı 4 büyükbaş ve 50 küçükbaş kurbanın kesimini bizzat gerçekleştiren dernek üyeleri, bayramın 1. ve 2. gününde Adıyaman'ın çeşitli mahalleleri ve konteyner kentlerde, özellikle deprem nedeniyle ana veya babasını kaybederek yetim kalmış kişilere ve maddi durumu iyi olmayan ailelere et dağıtımı yaparak yoğun bir mesai harcadı.

Dernek Başkanı Mehmet Tırpan, bayramdan sonra Gazze için bir kermes düzenleme planları olduğunu belirtti. Tırpan, "2020’den bu yana faaliyette olan derneğimiz, her geçen gün üye ve gönüllü sayısını artırarak bu bayramda da üzerlerine düşen görevi yerine getirdiler. Gerek Adıyaman içerisinden gerek başka illerden ve yurtdışından derneğimize hayırseverler tarafından bağışlanan büyükbaş ve küçükbaş kurbanların kesimini bizzat yerinde bulunarak İslami koşullara göre gerçekleştirdik. Her mahalle ve konteyner kentler için belirlediğimiz temsilcilerimiz ve bize katılmak isteyen gönüllülerimiz ile dağıtımını gerçekleştirdik." dedi.

Bayramdan sonra Gazze'deki kardeşlerimiz için kermes düzenleme planımız vardı. Arkadaşlarımız gerekli evrakları bayramdan sonraki ilk mesai gününde valilikten izin almak suretiyle hazırlamış bulunmaktalar. Gerekli izinlerin çıkması halinde düzenleyeceğimiz kermesimize gönüllü olarak katılmak isteyen veya destekte bulunacak hemşehrilerimiz, 0530 389 13 24 telefon numarası ile bizimle irtibata geçebilirler."

Tırpan, konuşmasında, "Kuruluşumuzdan beri hayırseverlerin emanetlerini itinayla muhtaç kardeşlerimize ulaştırmaya çalışan Yetimler Derneği çalışanları, bu günden sonra da emanetleri yerlerine ulaştırmak için gerekli hassasiyetleri göstermeye çalışacağız. Tüm hemşehrilerimize hayırlı bayramlar diliyoruz." ifadelerine yer verdi.

Kaynak : PHA