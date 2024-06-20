Alınan bilgiye göre yangın, Alitaşı Mahallesi'nde meydana geldi.

Küme Evleri Hacı Ahmet Çeşmesi yakınlarında bulunan tarlada hasat sonrası anız yandığını görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından güvenlik önlem alınırken, itfaiye erleri tarafından 1 saat süren müdahalenin ardından yangın kontrol altına alındı. Kısa süreliğine yangın paniğe neden olurken, çevrede bulunan evlere sıçramadan kontrol altına alınması vatandaşlara rahat bir nefes aldırdı. Ekipler yangının çıkış nedenini araştırıyor.

Kaynak : PHA