Alınan bilgiye göre kaza, Turgutreis Mahallesi'nde meydana geldi.

Hastane Caddesi üzerinde Mustafa E., idaresindeki 02 AES 466 ve Eyüp Y., yönetimindeki 02 ADY 574 plakalı motosikletler, Zey Caddesi yönünde ilerleyen Rahmi K., idaresindeki 34 AS 7346 plakalı otomobile çarptı. Otomobile çarpan iki motosiklet sürücü yola savruldu. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından yaralılar Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi.

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

İki motosikletin otomobile çarpma anı ve yaralıların ambulanslara alınması ise çevrede bulunan güvenlik kamera kayıtlarına yansıdı. Polis ekipleri tarafından başlatılan soruşturma sürdürülüyor.



Kaynak : PHA