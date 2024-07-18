İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İslami değerlere saldıran, Kuran’ı Kerim’e saygısızlık yapan kişinin gözaltına alındığını açıkladı.ANKARA (İGFA) - Sosyal medyada yer alan ve İslami değerlere saldıran, kutsal kitabımız Kuran’ı Kerim’e saygısızlık yapılan görüntüler üzerine Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından inceleme başlatıldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Gereği yapıldı" diyerek olayı sosyal medya hesabından duyurdu.

Bakan Yerlikaya, yapılan inceleme sonucunda söz konusu hesabın kapatıldığı, içeriklerin silindiği belirlenmiş; paylaşımları yapan şahsın 23 yaşındaki M. Ç. olduğu tespit edildiğini kaydederek, "Şahıs, Adana Seyhan’da yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şahısla ilgili Cumhuriyet Savcılığımızca “Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama” suçundan tahkikat başlatılmıştır. Yüce kitabımız Kuran’ Kerim’e yönelik hakaret içerikli paylaşımları lanetliyorum. Milli ve manevi değerlerimizi aşağılamaya çalışan, nefret söylemleriyle halkımızı kin ve düşmanlığa tahrik edenler Yüce Türk adaleti önünde hesap verecektir" ifadelerini kullandı.

GEREĞİ YAPILDI-20Sosyal medyada yer alan ve İslami değerlere saldıran, kutsal kitabımız Kuran’ı Kerim’e saygısızlık yapılan görüntüler üzerine Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız tarafından inceleme başlatılmıştır.Yapılan inceleme sonucunda söz konusu hesabın… pic.twitter.com/x0QGxmHQ7w— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) July 18, 2024