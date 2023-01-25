Alınan bilgiye göre kaza, ilçeye bağlı Aşağı Dağlıca köyü yakınlarında meydana geldi.

Hacı Bayram Fırat idaresindeki plakalı öğrenilemeyen inşaat malzemesi taşıyan kamyon, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan savrularak devrildi. Kaza sonrası kamyonet sürücüsü ile yanında bulunan Hıdır Kılınç yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından yaralılar Gerger Devlet Hastanesi'neki ilk müdehalerinin ardından ambu Kahta Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Alev alan kamyonet çevreden geçen vatandaşların müdehalesiyle kontrol altına alındı. Yangında kamyonet kullanılamaz hala gelirken yaralıların sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi.

