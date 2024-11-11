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İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

Hurdaya dönen araçlardaki sürücüler ile araçlarda Fatma T., Şükran E. ve Fuat Arda T. yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Suruç ilçesi kırsal Dinlence Mahallesi yakınlarında Mehmet C. yönetimindeki 06 DK 0565 plakalı otomobil ile Hüseyin T. idaresindeki 27 ABT 766 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

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