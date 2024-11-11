Alınan bilgiye göre, Suruç ilçesi kırsal Dinlence Mahallesi yakınlarında Mehmet C. yönetimindeki 06 DK 0565 plakalı otomobil ile Hüseyin T. idaresindeki 27 ABT 766 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.
Hurdaya dönen araçlardaki sürücüler ile araçlarda Fatma T., Şükran E. ve Fuat Arda T. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından 112 Acil Sağlık ekiplerince Suruç Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı
Kaynak : PHA
Kaynak: rss