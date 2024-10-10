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Birecik sahil yolunda 13 Mayıs 2019 ile 29 Ağustos 2021’de de heyelanlar meydana gelmiş, 2021 yılındaki heyelanın ardından bölgede çalışma yürütülmüştü.

Bölgeye giderek incelemede bulunan Birecik Kaymakamı Mustafa Gürbüz, yeni bir tehlikenin yaşanmaması için talimatlar verdi.

Ekipler, yaptıkları incelemede dağdan heyelanın devam etme ihtimaline karşı sahil yolunu ulaşıma kapatarak, araçları alternatif yollara yönlendirdi.

Çok sayıda büyük taşın düştüğü yolda bazı sürücüler tehlike atlatırken, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, gece geç saatlerde Birecik sahil yolu kenarındaki dağda heyelan meydana geldi.

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