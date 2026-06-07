Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde akşam saatlerinde bir fırında çıkan yangın paniğe neden oldu. Müşterilerin yoğun olduğu sırada meydana gelen olayda, iş yerinin ekmek ocağı bölümünde başlayan yangın itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Gelen son bilgilere göre, Aligör Mahallesi'nde Aziz Kaplan'a ait fırında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Pide ve lahmacun da pişirilen fırında müşterilerin yoğun olduğu akşam saatlerinde ekmek ocağının arka ve üst kısmında çıkan yangın nedeniyle adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü.

Fırının içinde ufak bir yangın çıktığını söyleyen komşu esnaf Halil Birden, 'Çok şükür ciddi bir şey olmadı. Çok şükür kimseye bir şey olmadı. Umarım en kısa zamanda fırını yeniden faaliyete koyarlar. İtfaiye ekiplerine de teşekkür ederim' diye konuştu.

Adıyamanlılar net