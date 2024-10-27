Bir düğün salonunda gerçekleştirilen barış yemeğine, Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti Grupbaşkan Vekili Abdulhamit Gül, TBMM Başkan Vekili Bekir Bozdağ, TBMM Başkan Vekili Sırrı Süreyya Önder, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, DEM Parti Milletvekili Mithat Sancar, çok sayıda siyasi isim ve kanaat önderi katıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, yaptığı konuşmada, yıllar öncede Suruç’ta herkesi üzen bir acı hadise yaşandığını anımsattı.

Olanı geri çevirme imkanı olmadığını ve her iki ailenin de böyle bir olayı yaşamayı istemediğini ifade eden Yılmaz, “Ama yaşanan acıların daha büyük acılara yol açmasını önlemek mümkün.

Bugün burada, ortak bir sorumlulukla, daha büyük acıların önüne geçmek ve aileler arası husumetin sona erdirilmesi için toplanmış bulunuyoruz. İnsanlığımızın ve inancımızın gereği olarak hayırlı bir buluşmaya şahitlik yapmak üzere buradayız. Acılar ne kadar büyük olurlarsa olsunlar gelecek nesillere miras bırakılmamalıdır. Acılar yaşamış iki aile, büyüklük göstererek, husumetlerini sonlandırmak üzere bir araya geldiler. İki aileyi de gönülden tebrik ediyorum.” dedi.

Barışı sağlayan sağduyulu insanlara da teşekkür eden Yılmaz, barışı sağlayan Meclis Başkan Vekilleri Sayın Bekir Bozdağ ve Sayın Sırrı Süreyya Önder ile AK Parti Grup Başkan Abdülhamit Gül ve Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ahmet Türk’e de özellikle ayrıca teşekkür etti.

Yılmaz, konuşmasını şöyle sürdürdü:

Burada bulunan veya bulunmayan birçok ismin yanı sıra ailelerin bu noktaya gelmesinde uzun zamandır çaba gösteren bu isimlere özellikle teşekkür ediyorum. Bu barışı yapan aileler büyüklük göstermiş, geçmişin zindanına hapsolmak yerine, geleceğe bakmayı başarmışlardır. Bizim medeniyetimiz, barış ve kardeşlik medeniyetidir. Allah bağışlayan ve esirgeyendir; bağışlayanları, barışanları, affedenleri sever. Peygamber Efendimiz güçlü insan güreşte başkasını yenen değil, öfkelendiğinde öfkesini yenebilendir diyor. İbrahim Halilullah’ın şehrine yakışan kavga değil barıştır. İki aile de bugün içlerindeki öfke ve intikam putlarını kırıyorlar. Ben de Sayın Cumhurbaşkanımızın bilgisi dâhilinde bu hayırlı hadiseye şahitlik yapmak üzere aranızdayım. Sayın Cumhurbaşkanımızın en kalbi selamlarını getirdim ve iki aileye teşekkürlerini iletiyorum. Yıldız ve Şenyaşar ailelerinin hayatlarını kaybetmiş fertlerine Allah’tan rahmet diliyorum. Bu barışın onların ruhlarına da ayan olmasını niyaz ediyorum. Barışı sağlamak önemli ama korumak daha da önemlidir. Bu barış, diğer husumetler için de bir örnektir.

Konuşmanın ardından DEM Parti Milletvekili Ferit Şenyaşar ve eski AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız’ı yanına çağıran Yılmaz, ikilinin elini bir araya getirerek el sıkmalarını sağladı.

Şenyaşar ve Yıldız, el sıkışarak barıştı.

Barışın sağlanmasının ardından İl Müftüsü Ramazan Tolan, dua etti.

Kaynak : PHA