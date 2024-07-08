Bir yandan unutulmaya yüz tutmuş el sanatını yaşatan ve bir yandan da kendilerini geliştiren kadınlar, culha kumaşını el emekleriyle esere dönüştürüyor.

Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın talimatlarıyla Şanlıurfa’nın geleneksel el sanatları yaşatılmaya devam ediyor.

Haliliye Belediyesi Geleneksel El Sanatları Merkezinde (GESEM), Şanlıurfa’nın unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarından olan ahşap oymacılığı, bakır işleme, tesbihçilik ve culhacılık ayakta tutuluyor. Usta-çırak ilişkisiyle mesleklerin kaybolmaması için yeni öğrenciler yetiştiren Haliliye Belediyesi, GAP İdaresi ile ortak yürüttüğü proje kapsamında Culha Atölyesi kurdu. Haliliye Belediyesi’nin girişimleriyle 2021 yılında Coğrafi İşaret Tescil Belgesi ve Marka Tescil Belgesi alınan culhacılık mesleği, 10 adet dokuma tezgahının yer aldığı Culha Atölyesinde ayakta tutuluyor. Yeni öğrencilerin yetiştirilmesi ve culhanın daha geniş kitlelere tanıtılması amacıyla kurulan atölye, kadınlara da yeni iş kapısı oluyor. Saf ipek, saf yün ve saf pamuğun dokuma tezgahında esere dönüştüğü atölyede kadınlar, culha kumaşını çeşitli el emekleriyle sergilenmek üzere hazırlıyor. Culha atölyesi ile hem kendilerini geliştiren hem de yeni meslek öğrenen kadınlar, sunulan imkanlar dolayısıyla Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’a ve Haliliye Belediyesine teşekkür ediyor.

Öte yandan; Haliliye Belediyesi tarafından yapılan açıklamada ise Culha Atölyesine kayıtların devam ettiği ve bilgi almak isteyen vatandaşların 444 22 63 numaralı İletişim Merkezi aracılığıyla irtibat kurabileceği kaydedildi.

Kaynak : PHA