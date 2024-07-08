6 Şubat deprem felaketi sonrası, vatandaşların hayatını devam ettirebilmesi adına kentin pek çok noktasına geçici yaşam alanları kuruldu.

Geçici yaşam alanlarında alt yapı, ulaşım ve su sorunu içinden çıkılmaz bir durum haline geldiğini belirten vatandaşlar, suların içilmez durumda olduğunu belirterek, düzenli olarak depo temizliği yapılmadığından endişe ettiklerini ve temiz suya hasret kaldıklarını belirterek, yönetime tepki gösterdiler.

Yetkileri göreve davet eden depremzedeler, vatandaşlara kullanmaları için su arıtma cihazları temin edildiğini fakat su ile ilgili mağduriyet çözüme kavuşturulmadığını belirterek, özelinde yaşam alanlarındaki başlıca sorunların giderilmesini mağduriyetlerinin son bulmasını yetkililerden talep ettiler.

Son olarak yetkilere çağrıda bulunan depremzedeler,"Kurtlu su içmekten bıktık. İki bardak temiz suya hasret kaldık. Başta Adıyaman Valimiz Dr. Osman Varol ve Belediye Başkanımız Abdurrahman Tutdere'den bu konuda bizlere sahip çıkmalarını bekliyoruz."şeklinde ifade ettiler.

Kaynak : PHA