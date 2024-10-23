Tırların uğurlanması dolayısıyla, uğurlama töreni düzenlendi.

Şanlıurfa İHH Başkan Yardımcısı Av. Ali Acar, törende yaptığı konuşmada, yapmış olduğu açıklamada, İsrail’in saldırıları sonucu binlerce Lübnanlının göç etmek zorunda kaldığını söyledi.

Lübnanlıların zoru bir durumda olduğunu ifade eden Acar, “Bugün burada Lübnan’dan Suriye’ye geçe Lübnanlı muhacirlerin acil su ihtiyaçlarını karşılamak için 2 Tır su göndermek için bulunuyoruz.

İşgalci İsrail’in saldırılarının başlamasının ardından acil yardım çalışmalarına hızlıca başladık. Çalışmaların ilk gününde, Beyrut, Sayda ve Şuf bölgelerinde ihtiyaç sahiplerine destek ulaştırdık. İHH olarak yardım çalışmalarımız devam ediyor. Beyrut’ta ve Lübnan’ın güneyinde gıda, sıcak yemek, hijyen ve barınma alanlarında yüzlerce ihtiyaç sahibine destek ulaştırdık. Saldırılar sebebiyle şu ana kadar 654 kişi hayatını kaybetti, binlerce kişiyse yaralandı. Ülkenin güneyi başta olmak üzere çeşitli noktalardan 500 bine yakın kişi ülke içinde ve dışında göç etmek zorunda kaldı” diye konuştu.

Lübnan’da binlerce ailenin okullara ve geçici barınma merkezlerine sığındığını belirtti.

Ülkede çok yoğun bir şekilde insanı yardıma ihtiyaç duyulduğunu vurgulayan Acar, şöyle konuştu:

İHH olarak, uzun yıllardır Lübnan’da insani yardım çalışmalarında bulunuyoruz. Çalışma kapsamında, Beyrut’ta bir okula sığınan 100 aileye gıda kumanyası ve hijyen paketi dağıtıldı. Ardından Sayda’da 450 kişiye sıcak yemek ikramında bulunuldu. Şuf’ta ise, 150 kişiye battaniye ve yatak dağıtımı yapıldı.

Bu vesileyle şunu tekrar hatırlatmak istiyoruz. Unutulmamalıdır ki, İşgalci İsrail sadece Filistin, Lübnan halkı için değil, başta bölgemiz olmak üzere tüm dünya ve tüm insanlık için büyük bir tehdittir. Filistin’i savunmak ve işgale karşı durmak, sadece Filistin’i değil, insanlığı müdafaa etmektir. Bugün buradan Dünya’nın her yerindeki tüm mazlumların yanında olduğumuzu, onları asla yalnız bırakmayacağımızı bir kez daha söylemek istiyoruz. Yardımlarımız devam edecek İnşallah. Destek veren tüm hayır sahiplerine çok teşekkür ediyoruz. Katılımlarınızdan dolayı hepinize çok teşekkür ederiz.”

Proğram, Şanlıurfa İHH Muhacir Sorumlusu İsa Bunni ‘nin duaları ile son buldu.

Kaynak : PHA