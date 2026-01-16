SANKO Holding'in ambalaj sektöründeki iştiraki Süper Film Ambalaj, sürdürülebilirlik alanındaki başarısını bir üst seviyeye taşıdı. Şirket, EcoVadis'in 2025 sürdürülebilirlik değerlendirmesi sonucunda Altın Madalya almaya hak kazandı ve küresel ölçekte değerlendirilen şirketler arasında yüzde 2'lik dilime girdi.

EcoVadis, çevre, çalışma ve insan hakları, etik ve sürdürülebilir tedarik başlıkları altında toplam 21 kriter üzerinden şirketlerin çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) uygulamalarını inceliyor. Süper Film Ambalaj, 2025 yılı değerlendirmesinde sergilediği başarılı performans sonucunda Altın Madalya ile ödüllendirildi.

EcoVadis raporuna göre, Süper Film'in öne çıkan uygulamaları arasında çevresel yönetim uygulamaları, etik iş yapış süreçleri, karbon ve kaynak yönetimi çalışmaları ile raporlama yaklaşımı yer aldı. Şirket, sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında karbon ve su ayak izi hesaplamalarını ISO standartlarıyla uyumlu yürütüyor; enerji ve kaynak verimliliğine yönelik yatırımlarına devam ediyor ve döngüsel ekonomi yaklaşımı doğrultusunda geliştirilen ürünlerini portföyüne ekliyor.

Süper Film'in, yüzde 90 tüketici sonrası geri dönüştürülmüş (PCR) içerikli mono-PP gıda ambalajı ile kazandığı WorldStar Ambalaj Ödülü, şirketin ürün geliştirme, tasarım ve sürdürülebilirlik odaklı yaklaşımını yansıtan önemli örnekler arasında gösteriliyor.

Lüleburgaz tesisinin devreye alınmasıyla Süper Film, enerji verimliliğini önceleyen üretim altyapısını genişletti. Bu yatırım, BOPP film üretiminde şirketin kapasitesini artırırken operasyonel süreçlerin verimliliğini de güçlendirdi. Ayrıca sürdürülebilir ham madde kullanımı, tedarik zinciri süreçleri ve sorumlu tedarik uygulamaları kapsamında çevresel etkilerin azaltılmasına yönelik yönetim ve iyileştirme çalışmaları da devam ediyor.

Süper Film Ambalaj Genel Müdürü Ozan Güven, 2023 ve 2024 yıllarında elde edilen Gümüş Madalya sonuçlarının ardından 2025 yılında Altın Madalya ile değerlendirilmenin büyük bir memnuniyet kaynağı olduğunu belirtti.

Güven, 'EcoVadis tarafından, 2025 yılı çalışmalarımız kapsamında verilen Altın Madalya, çevresel ve sosyal alanlardaki uygulamalarımızın uluslararası bir değerlendirme metodolojisi çerçevesinde analiz edildiğini ortaya koymaktadır. Uzun yıllara dayanan çalışmalarımızı bir adım daha ileri taşımanın mutluluğu içerisindeyiz. Önümüzdeki dönemde de çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) başlıklarındaki uygulamalarımızı geliştirmeyi, sürdürülebilirlik performansını ise ölçülebilir göstergelerle takip etmeyi sürdüreceğiz' ifadelerini kullandı.

Kaynak : PERRE