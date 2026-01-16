KOCATEPE'DE 'EMEKLİLERİN ONURLU YAŞAM HAKKI BULUŞMASI'

Özgür Özel, Kocatepe Kültür Merkezi'nde düzenlenen 'Emeklilerin Onurlu Yaşam Hakkı Buluşması'nda emeklilere hitap etti. Konuşmasında emekli maaşlarının alım gücündeki düşüşe dikkat çeken Özel, geçmiş dönemlerle bugünkü tabloyu karşılaştırdı. En düşük emekli maaşının bir dönem asgari ücretin 1,5 katı seviyesinde olduğunu belirten Özel, bugün bu oranın asgari ücretin 0,7 katına kadar gerilediğini söyledi. Emeklilerin maaşlarıyla alabildikleri çeyrek altın miktarının da yıllar içinde düştüğünü ifade etti.

'GÖZLERİNDEKİ ÖFKEYİ GÖRÜYORUM'

Sahada emeklilerle yaptığı görüşmelere değinen Özel, son dönemde karşılaştığı tabloyu şu sözlerle aktardı:

'Son dönemde sahada daha önce görmediğim düzeyde bir öfke görüyorum.'

MECLİS'TE EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI MESAİSİ

Özel, Meclis'te en düşük emekli maaşına yönelik yürütülen çalışmalara da değindi. Milletvekillerinin Genel Kurul sürecinde konuyu takip ettiğini ve nöbet tuttuğunu belirten Özel, düzenlemenin önümüzdeki hafta TBMM Genel Kurulu'nda oylanacağını söyledi.

AK Parti'nin, en düşük emekli aylığının 20 bin TL'ye çıkarılmasını öngören düzenlemeyi içeren kanun teklifini TBMM'ye sunduğunu hatırlatan Özel, teklifin komisyondan geçtiğini ve nihai kararın Genel Kurul'da verileceğini ifade etti.

'SEFALET MAAŞI' VURGUSU VE UZLAŞI ÇAĞRISI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin daha önce en düşük emekli maaşı için kullandığı 'sefalet ücreti' ifadesini hatırlatan Özel, Meclis'te yapılacak oylamanın önemine dikkat çekti. Tüm partilerle görüşerek uzlaşmaya açık bir öneri sunacaklarını belirten Özel, 'Herkes sözünü tutarsa... Milletvekilleri dün Sayın Bahçeli'nin dediği gibi davranmadılar ama esas oylama Meclis'te. Diğer partilerle de görüşerek, MHP'ye de sorarak bütün partilerin uzlaşabileceği bir öneri vereceğiz. Eğer bu maaşa 'sefalet maaşı' diyen herkes oy verirse siz Meclis'te azınlık değil çoğunluksunuz' ifadelerini kullandı.

'HAFTAYA ÇOK GÜZEL BİR ŞEY OLACAK'

Genel Kurul'da yapılacak oylamaya işaret eden Özel, 'Herkes sözünü tutarsa haftaya çok güzel bir şey olacak, sonrası çok güzel olacak' ifadelerine yer verdi.

Kaynak : PERRE