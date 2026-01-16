Adıyaman'ın Kahta ilçesinde 2025-2026 eğitim öğretim yılı yarıyıl tatili dolayısıyla düzenlenen karne dağıtım programında Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, öğrencilerin karne sevincine ortak oldu. 2025-2026 eğitim öğretim yılı yarıyıl tatili kapsamında İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen karne dağıtım programına; İlçe Kaymakamı Muhammed Üsame Soysal, Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç ve İlçe Millî Eğitim Müdürü Lütfi Başlı katıldı.

Program kapsamında Mesut Ekni Anadolu Lisesi, Mevlana İlkokulu ve Gelincik Anaokulu'nda düzenlenen törenlerde öğrencilerin karneleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

Karne dağıtım programında öğrencilerin sevincine ortak olan Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, yarıyıl tatiline giren öğrencilere tatil sürecini verimli geçirmeleri yönünde tavsiyelerde bulunarak dinlenmenin ve kitap okumanın önemine dikkat çekti.

Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, ziyaret kapsamında yaptığı değerlendirmede, yarıyıl tatiline giren öğrencilerin iyi bir şekilde dinlenmeleri ve bol bol kitap okumalarının önemine vurgu yaparak, karne sevinci yaşayan öğrencileri ve ailelerini tebrik ettiğini, öğretmenlere ve öğrencilere iyi tatiller dilediğini ifade etti.

Kaynak : PERRE