Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, belediye bünyesinde hizmet veren Yenimahalle Gündüz Bakımevi ile Engelsiz Yaşam Merkezi'nde düzenlenen karne programlarına katılarak çocukların ve ailelerin mutluluğunu paylaştı.

Belediyenin İlk Bakımevinde Karne Coşkusu

Kentin ilk gündüz bakımevi olma özelliğini taşıyan Yenimahalle Gündüz Bakımevi'nde okul öncesi eğitim alan 45 öğrenci, ilk karnelerini aldı. Karne töreninde öğrencilerle yakından ilgilenen Başkan Tutdere, çocuklarla sohbet ederek hatıra fotoğrafı çektirdi. Program kapsamında velilerin katılımıyla öğrencilerin dönem boyunca hazırladığı el becerileri sergisi de gezildi.

'Çocuklarımıza Güvenli Bir Eğitim Ortamı Sunmak için Çalışmaya Devam Edeceğiz'

Programda değerlendirmelerde bulunan Başkan Tutdere, çocukların mutluluğunun kendileri için en önemli motivasyon kaynağı olduğunu belirtti. Belediye bünyesindeki gündüz bakımevlerinin sayısının artırılacağını ifade eden Başkan Tutdere, Adıyaman'ımıza kazandırdığımız ilk gündüz bakımevimizde bugün ilk karne heyecanını yaşıyoruz. Çocuklarımızın ve ailelerimizin bu mutluluğuna ortak olmak bizim için tarif edilemez bir duygu. İnşallah kısa süre içerisinde şehrimizin diğer mahallelerinde de yeni merkezler açarak annelerimizin yükünü hafifleteceğiz. Önümüzdeki haftalarda Yeşilyurt Gündüz Bakımevi'ni hizmete alacağız. Çocuklarımıza güvenli, standartları yüksek ve etkin bir eğitim ortamı sunmak için çalışmaya devam edeceğiz' dedi.

Özel Öğrencilerin Karne Günü Unutulmadı

Başkan Tutdere, program kapsamında Engelsiz Yaşam Merkezi'ni de ziyaret etti. Merkezde eğitim gören 75 özel öğrencinin karne sevincine ortak olan Tutdere, öğrencilerle birlikte karne gününe özel hazırlanan pastayı kesti. Öğrencilere çeşitli hediyeler takdim edilirken, düzenlenen etkinliklerle yarıyıl tatiline keyifli bir başlangıç yapıldı.

Protokol Üyeleriyle Resmi Karne Programı

Belediye bünyesindeki programların ardından Başkan Tutdere, Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol ve AK Parti Adıyaman Milletvekili Hüseyin Özhan ile birlikte Mehmetçik İlkokulu'nda düzenlenen resmi karne törenine katıldı. İl genelinde 793 okulda karne alan 155 bin öğrencinin sevincine protokol üyeleriyle birlikte ortak olan Tutdere, tüm öğrencilere iyi tatiller diledi.

